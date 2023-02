O "momento infeliz" de Bah, a confiança para o jogo com o Brugge e as diferenças entre Ramos e Guedes: o que disse Schmidt

"Vamos ver, vamos tentar jogar como tentamos jogar sempre, com futebol intenso, dinâmico frente a uma equipa com muita qualidade, com jogadores muito rápidos e dinâmicos. Espero duas equipas à procura do golo amanhã. Estamos muito ansioso por este jogo, trabalhámos muito para chegar a esta fase. Conseguimos o apuramento num grupo jogo muito complicado. Queremos estar ao mais alto nível e vamos ver o que vamos fazer amanhã à noite."A minha experiência diz-me que aquilo que se faz noutras competições não tem grande transferência para as outras provas. Tenho a certeza que todos no Club Brugge estão muito motivados. Tiveram um grupo muito difícil com o FC Porto. Bateram o Atlético Madrid e o Leverskusen, equipas de grande qualidade. Merecem estar aqui, a qualidade individual é evidente. Não me parece que entrem em campo a pensar no momento que estão a viver. Tenho a certeza que ambas as equipas vão estar ao seu melhor nível.""Temos muitos jogadores que podem ser titulares. Foi importante para Gonçalo Ramos para voltar a jogar em Braga, após as lesões que teve e, com mais alguns treinos, está melhor e pronto, veremos se começa no onze. Bah é algo que acontece. Dias antes fez o primeiro golo pelo Benfica, aí estava feliz. Depois aconteceu aquilo, faz parte do futebol. Não teve sorte naquele momento, não é um jogador faltoso, teve momento infeliz. Temos de o desculpar, faz parte do futebol. Não foi possível seguir em frente na Taça de Portugal. O nosso foco já não está aí, está na Liga dos Campeões."Essas perguntas não são para mim, são para os jornalistas. Não me interessa muito saber se somos favoritos. Estamos focados nos primeiros 90 minutos da eliminatória, é o que interessa para nós.""Gonçalo Guedes não é propriamente um ponta de lança é mais um segundo avançado. Tivemos de o recolocar numa posição diferente, foi uma escolha minha. Creio que ele e Neres estiveram bem. São jogadores muito rápidos, fortes na finalização. São jogadores diferentes, mas com capacidade de desempenhar aquelas funções. Gonçalo Guedes esteve bastante bem. Trabalha muito, finaliza muito bem, daí fazer muitos golos. Veremos quem vai a jogo de início amanhã"