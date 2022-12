Schmidt não tem "medo" de perder jogadores mas atira: «Se pudermos ir ao mercado para melhorar...»

Roger Schmidt faz esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Moreirense da 3.ª jornada do grupo C da Allianz Cup (amanhã, às 19 horas, em Moreira de Cónegos)."É uma final da fase de grupos. A maior parte das equipas ganharam dois jogos. Vamos jogar fora de casa, contra o 1.º colocado da 2.ª Liga, que tem qualidade para a 1.ª. É um teste difícil, mas temos de vencer para passar à fase final da Allianz Cup, que é uma das competições que vamos tentar vencer. Temos de ter uma boa atitude e desempenho. Alguns jogadores estão de regresso. Otamendi e Enzo estão na final do Mundial e estamos contentes com isso. Vamos fazer o nosso jogo e temos de ganhar"."Quando falamos de jogadores que estão a fazer um bom Mundial, também tenho de referir o Otamendi, é uma das razões para a Argentina estar na final. Enzo e Gonçalo são muito jovens mas têm muita responsabilidade no Benfica. Ir ao Mundial com este confiança é um requisito para jogarem a bom nível. Ambos conseguiram. Começaram por não ganhar a titularidade, mas o Enzo ganhou-a passado um jogo. O Gonçalo teve de esperar a oportunidade, mas quem marca três golos tão bons como marcou... Mostra que têm qualidade, confiança, e estamos muito contentes com o desempenho deles. Precisamos de jogadores assim para atingirmos os nossos objetivos. Não temos medo que saia ninguém, não vamos vender ninguém porque temos objetivos grandes, é muito importante que todos joguem a um nível muito elevado"."Tenho todo o respeito pela França, mas há dois jogadores nossos na Argentina, claro que vou apoiar. Para ser sincero também sou adepto do Messi, continua a ser o melhor do Mundo para mim e tem-no demonstrado. Torço por eles e estou convencido de que vai ser uma final muito boa. Na minha opinião, a Argentina é um excelente exemplo. Têm estado num nível muito bom. Não começaram por cima, mas têm vindo a ganhar confiança e são muito unidos, defendem bem e atacam bem. Merecem jogar a final e até penso que merecem ser campeões se continuarem a este nível. Neres? Teve algumas queixas no último jogo e decidimos que era melhor sair. Se amanhã treinar sem queixas, poderá jogar. Se ainda tiver queixas, não vamos correr riscos"."O Gonçalo e o António estão prontos, o João Mário tem um problema no pé. Ainda não conseguiu treinar, mas vamos ver como é que as coisas correm"."Não precisamos de muito. Temos jogado bem, os jogadores têm-se desenvolvido muito bem. A equipa tem mostrado bom entrosamento. Não vejo grande necessidade [de ir ao mercado], mas tal como disse está aberto. Em último caso, podemos pensar em pequenos ajustes. Temos de ver o que faz sentido, o que pensam os jogadores, e depois é preciso tomar decisões. Mas não sentimos qualquer pressão. Estamos satisfeitos com o plantel, mas se pudermos ir ao mercado para o melhorar, podemos pensar nisso"."O que diz é muito agradável, mas isto é uma consequência do desempenho dos jogadores. Quando recebo estes prémios, é consequência do que eles fazem em campo. Tem a ver com o momento da equipa e com a dinâmica. Temos de atingir os objetivos do clube, e os objetivos de um clube como o Benfica é ganhar troféus. Temos de mostrar que somos capazes de vencer troféus com o Benfica. Temos de atingir as expectativas e, só aí, podemos dizer que tivemos sucesso. É nisso que estou concentrado. Temos tido um bom desempenho mas ainda não acabou. Estou muito feliz, tenho mais um ano e meio de contrato. Não há qualquer pressão para renovar. Quero demonstrar que tenho qualidade suficiente para estar no Benfica".