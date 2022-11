Roger Schmidt: «Para já, Lucas Veríssimo não pode ser o mesmo jogador»

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo da 2.ª jornada da Allianz Cup com o Penafiel (amanhã, às 20H45, na Luz) e falou na situação de Lucas Veríssimo."Não é o mesmo jogador para já, não pode ser, porque se lesionou há um ano, estava em excelente forma, ia à seleção brasileira. Agora está em forma, tem trabalhado bem na recuperação, quando jogou pela equipa B mostrou que está de regresso, que não tem queixas. Mas para voltar a estar em forma é preciso jogar. Na semana passada esteve doente, não jogou, amanhã não vai jogar, mas depois disto esperamos que recupere a forma, é um jogador excelente", afirmou.Questionado sobre se os jogadores que ficaram no Benfica nesta paragem de campeonato podem 'roubar' um lugar no onze, o treinador atirou: "Temos bons jogadores, mas infelizmente só podem jogar 11 de cada vez. Temos jogadores no Mundial e agora outros têm oportunidades de terem minutos de jogo. Para terem grandes progressos os jogadores precisam de minutos e é importante jogarem, sobretudo os que estiverem lesionados. Morato, Lucas Veríssimo, estiveram de fora algum tempo e têm de voltar a estar em forma. Precisam de competição. Infelizmente, o Lucas esteve doente na semana passada está de fora para amanhã, mas espero que por alturas do Natal esteja de volta e consiga alguns minutos. Temos jogadores que têm estado bem e é bom termos essa concorrência para o onze titular".