De um 'jogo novo' diferente de Guimarães ao "espaçozinho para motivação adicional" frente ao PSG: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt faz esta terça-feira, em conferência de imprensa, o lançamento do Benfica-PSG, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões (amanhã, na Luz, às 20 horas). Antes, à BTV, o treinador falou na "confiança" necessária. Cada adversário é preciso alguns ajustamentos para termos o equilíbrio certo, tendo em conta as qualidades e forças do oponente. Neste caso é claro que há muita qualidade individual. A equipa não é só o ataque, em todas as posições têm jogadores de topo. Temos de respeitar isso mas a minha convicção é que temos de jogar um bom jogo e para isso temos de acreditar em nós mesmos. Não podemos ajustar-nos apenas ao adversário. Esse não é o meu pensamento. Temos de jogar um jogo aberto para lutar pelos três pontos. Temos de ter muita confiança em nós mesmos. Podemos encontrar os ajustamentos ao adversário mas temos de jogar à Benfica.E prosseguiu: "Vamos ver um jogo interessante amanhã, com muita intensidade. Vai ser jogado em todo o campo, com diferentes fases e diferentes ritmos. Talvez quem marcar primeiro possa fazer a história do jogo. Será decisivo perceber como corre o jogo. No fim de contas, queremos mostrar aos adeptos no estádio que acreditámos desde o primeiro segundo e tentámos fazer os adeptos contentes por ter ganhar o jogo"."Analisamos tudo, também os jogos da Liga, mas também os jogos de Champions contra a Juventus e Maccabi Haifa. Por isso, eles jogam bem e querem ganhar estes dois jogos mas tiveram problemas nestes jogos. Temos algumas ideias que teremos de colocar em curso no campo".