António Silva e o Mundial, o calendário e o regresso de Rodrigo: o que disse Schmidt na conferência

"A equipa está bem, os jogadores que jogaram na quarta-feira de início estão um pouco cansados mas eu penso que é sempre bom sair do jogo com uma boa sensação. Estamos preparados para o próximo jogo. A nossa tarefa é estarmos prontos, vamos jogar em casa, queremos lutar pelos três pontos. Penso sempre no 11 para o jogo seguinte, só temos dois dias de repouso mas a minha decisão final será amanhã. O Rio Ave é um adversário difícil, tem jogadores de qualidade e estamos preparados para um jogo difícil.""É um jogador jovem e está a sair-se muito bem, já fez alguns jogos. Tem demonstrado a sua qualidade, que é fiável num nível alto. A defesa tem estado bem, a equipa tem estado bem. A equipa está entrosada. Não tenho dúvida de que é um grande talento, está a sair-se bem, mas ele faz parte de uma equipa que está a jogar bem, assim como ele.""Quanto à primeira pergunta, a decisão é do selecionador, é um treinador com muita experiência e compete-lhe a ele tomar essa decisão. É muito importante ganhar confiança nestes jogos grandes, o PSG é uma equipa com muita qualidade, ainda por cima quando três dias depois temos um jogo difícil frente ao Rio Ave. Temos de manter a mesma inteligência e abordagem. É isso que uma equipa grande tem de fazer. Com os objetivos que temos, é assim que temos de fazer a cada três dias. Temos de fazé-lo em casa, mas também fora. Recebemos confiança destes jogos, mas temos de demonstrá-lo.""Já falei um pouco sobre isso, é algo que eu estou sempre a pensar. A situação de agora é especial, entre quarta e sábado são três dias e depois são mais dois dias para o jogo seguinte e temos de pensar na melhor abordagem. São decisões que eu vou tomar, a título definitivo, amanhã.""É um bom sinal, isto quer dizer que podemos jogar várias vezes com o mesmo 11 inicial. Às vezes temos de fazer alterações porque há lesões. Há um novo treinador, novos jogadores, temos uma nova abordagem e por isso há pressão para ganhar. Quando queremos conquistar títulos temos de estar preparados desde o primeiro minuto, temos de ter uma equipa confiável e se termos essa oportunidade de jogar com a mesma equipa em vários jogos vamos aproveitar. Mas cada jogo é um jogo e vou pensando o que é melhor para a equipa. Não posso dizer o que vai acontecer nas próximas semanas. Todas as pessoas à volta da equipa estão sempre a tentar ajudar os jogadores a recuperar da melhor forma possível.""Não tenho comentários a fazer.""Eu percebo o que está a dizer. Todas as equipas estão motivadas para jogar com o Benfica, sentimos isso nos jogos fora de casa mas também em casa. As equipas são muito motivadas. Fico sempre impressionado com as abordagens dos outros treinadores. Têm autoconfiança, vêm jogar futebol e espero um jogo difícil desde o pontapé de saída. Mostrámos no jogo da Champions que estamos presentes. Frente à Juventus fizemos um jogo muito bom. Mostrámos que podemos jogar bem mesmo com este comentário e estamos a cumprir os objetivos para esta temporada.""O Rodrigo tem estado bem desde a pré-época. Teve uma lesão e foi difícil para ele. É preciso sempre umas semanas de trabalho com a equipa, mas estou convencido da sua qualidade. Jogou alguns minutos na equipa B para recuperar a sua forma e foi por isso que fez parte da equipa para quarta-feira. É rápido, com algumas qualidades e criativo e precisávamos dele no final do jogo contra o PSG. Com a sua rapidez com bola, teve um momento muito bom quando já no final conseguiu um livre. Espero que ele possa mostrar que ainda pode jogar e fazer bons jogos pelo Benfica", terminou.