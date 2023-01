Roger Schmidt: «Enzo é jogador nosso e está feliz»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo dos 'oitavos' da Taça de Portugal frente ao Varzim, que se joga amanhã pelas 20h45."Espero um jogo típico de Taça. Estamos nos 'oitavos', vamos jogar contra um clube de uma divisão inferior que se tem saído muito bem. Ganharam os últimos jogos na Taça e isso mostra a abordagem deles. Dão pouco espaço, têm sempre muitos jogadores na zona onde está a bola. Não vamos subestimar isso nem a equipa deles. Sabemos que temos de estar prontos para um jogo complicado. Vamos dar tudo para vencer a Taça e amanhã é mais uma oportunidade para mostrarmos a nossa ambição"."Já o disse na semana passada, a questão está encerrada. É um jogador nosso, está feliz. Faz parte da equipa e é um jogador-chave"."Não temos uma segunda equipa, todos fazem parte do plantel principal. Não vai haver qualquer problema para recuperar entre os jogos. Já estamos habituados a isso. Levamos a Taça muito a sério e vamos entrar com a abordagem certa. Estamos concentrados em vencer amanhã e não estamos a pensar nas próximas semanas nem no jogo da Liga, apesar de ser um dérbi. Estamos completamente concentrados no jogo com o Varzim"."Acho que demonstrámos no início da temporada que podemos contar com todos os jogadores que temos. Tivemos muitas vezes o mesmo onze inicial, mas muitas vezes também precisámos de fazer alterações e acho que mantivemos sempre o mesmo nível. Temos um calendário muito carregado e penso que temos um plantel que nos permite jogar assim. Claro que quando o mercado abre, temos de ver se podemos fazer alguns ajustes. Poderão haver jogadores a querer sair por não terem tantos minutos... Tudo pode acontecer. Já vendemos dois jogadores [Rodrigo Pinho e Diogo Gonçalves], que terão oportunidade de jogar mais. Eles concordaram com a decisão. Teremos de esperar para ver o que acontece nas próximas semanas"."A situação está encerrada, disse isso logo no início".