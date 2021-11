Em Itália colocam Darwin na agenda da Juventus

O jornal italiano 'Tuttosport' avança esta segunda-feira que a Juventus anda à procura de um número 9 para reforçar a frente de ataque e que Dawin Núñez, avançado do Benfica, está nas opções dos bianconeri.Segundo o jornal, a primeira escolha do antigo clube de Cristiano Ronaldo é Dusan Vlahovic, jovem sérvio de 21 anos da Fiorentina, que os responsáveis da Juventus gostariam de contratar já em janeiro.Mas ao que parece Vlahovic está também na mira do Tottenham, agora treinado por Antonio Conte, que conhece bem o futebol italiano e as qualidades do avançado.Segundo o jornal, se o acordo com Vlahovic e a Fiorentina não for possível, Darwin Núñez é o plano B na mente dos responsáveis do clube italiano.