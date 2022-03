Em Itália garantem que Svilar já é da Roma

Mile Svilar vai ser jogador da Roma segundo garante o jornalista italiano Gianluca Di Marzio. O guarda-redes do Benfica acaba contrato com as águias em junho e é livre, desde janeiro, para assinar por qualquer clube. A mesma fonte garante que os encarnados fizeram uma última investida para renovar o contrato do jovem, de 21 anos, mas sem qualquer efeito.O jogador que chegou à Luz em 2017, proveniente do Anderlecht, deve fazer exames médicos nos próximos 10 dias para depois assinar contrato pela formação de José Mourinho que conta com Tiago Pinto como diretor-geral dos romanos.Di Marzio frisa que os números do novo vínculo já foram acertados entre todas as partes.