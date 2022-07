Emirates e a parceira com o Benfica: «Orgulho ter uma das melhores equipas do Mundo»

Rui Costa não faltou ao aniversário da Emirates, que há 10 anos opera em Portugal e celebrou um evento esta manhã no Aeroporto Humberto Delgado. Durante o seu discurso, David Quito, diretor-geral da companhia em território luso, falou em "orgulho" na parceria com o emblema da Luz e confessou que deseja que a ligação continue."Muito nos orgulha a presença do Benfica. É um orgulho enorme ter uma das maiores equipas do Mundo, com mais resultados, que seja portuguesa e que vista a camisola que nós acreditamos. Que voe melhor. Desejo boa sorte para o campeonato que aí vem e muito obrigado por estes anos de parceria, que espero que continue", atirou o responsável, que mereceu um sorriso e um sinal de aprovação como resposta da parte de Rui Costa.Para além do dirigente máximo dos encarnados, que parte, o mais tardar, terça-feira para Inglaterra, Simão Sabrosa e Pedro Mantorras estiveram igualmetne presentes na cerimónia da Emirates, que mantém também parceria com clubes como o Real Madrid, Arsenal ou Milan.