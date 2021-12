Empresa de recrutamento nega que Benfica tenha solicitado serviços para gala do clube

empresa na área de outsourcing - revelou, este sábado, que o anúncio de emprego disponível online sobre o recrutamento de figurantes para a gala do Benfica - e que ainda se encontra disponível - é falso.

"Na sequência das notícias que estão a ser veiculadas no dia de hoje a propósito de um anúncio de emprego sobre um suposto recrutamento de figurantes para a gala do Sport Lisboa e Benfica que foi colocado no portal netemprego.com com o título "Figurantes p/ Gala de Clube de Futebol", o Grupo Egor vem por este meio confirmar que o anúncio é falso, que não foi colocado pelo Grupo Egor e que o Sport Lisboa e Benfica não solicitou nenhum recrutamento para a Gala em causa. O Grupo Egor condena veemente este tipo de iniciativas e irá despoletar os meios necessários para averiguar os responsáveis", pode ler-se no comunicado.