Empresa no Luxemburgo criada no mandato de Luís Filipe Vieira ainda existe e dá prejuízo de 161 euros

A Benfica International, empresa criada no Luxemburgo na altura em que Luís Filipe Vieira era presidente e que esteve sob a investigação do Ministério Público, ainda existe e deu um prejuízo de 161 euros, de acordo com os dados divulgados pelas águias no Relatório e Contas do clube.A sociedade foi criada a 19 de fevereiro de 2021 e na altura tinha três administradores: Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD dos encarnados, e João Sacadura Teixeira, criador e gestor de fundos de investimento sem qualquer ligação ao Benfica.Como é explicado no relatório, o Benfica explica que esta entidade "tem como objeto social a aquisição, administração, gestão, controlo e desenvolvimento de participações sociais, tendo como objetivo gerir todas as participações sociais em empresas que vierem a ser constituídas em diferentes."No entanto, explicam os encarnados, "a crise provocada pela covid-19 atrasou o processo de internacionalização da marca Benfica, pelo que, até à data, ainda não foi criada nenhuma empresa em territórios internacionais."