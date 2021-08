Empresário de Carlos Vinícius na Europa para resolver futuro do avançado

O 'Lancenet' adianta que o empresário Flávio Ribeiro, que há vários anos gere a carreira de Carlos Vinícius, está na Europa para tentar encontrar uma solução para o futuro do avançado do Benfica.





Segundo a mesma publicação, o agente estará no Velho Continente há mais de vinte dias, tendo já reunido com clubes da Alemanha e França, isto para lá de ter recebido oferta formal por parte de uma equipa inglesa. Uma coisa é certa: mesmo não ficando no Benfica o desejo de Vinícius passa por ficar na Europa, estando por isso descartado um regresso ao seu país natal nesta fase.Lembre-se que na última semana havia dado conta de negociações com Eintracht Frankfurt , num negócio que seria por empréstimo com uma opção de compra fixada nos 25 milhões de euros, tendo havido na altura um desentendimento quanto à fórmula desta opção: as águias queriam que fosse obrigatória, os alemães que fosse opcional.Além do Eintracht, o Nice também fez uma abordagem, mas pretendia igualmente manter uma opção de compra opcional, o que fez a proposta ser recusada. Também o Grémio e o São Paulo mostraram interesse no camisola 95, algo que nesta fase não está nos planos do próprio jogador.