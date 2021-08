Empresário de Darwin confirma abordagem da Roma

O empresário de Darwin Núñez, revelou esta segunda-feira ter mantido conversações com a Roma. "Sim, tivemos alguns contactos com a Roma", atirou Edgardo Lasalvia, em declarações ao portal ‘Romanews.eu’.





A formação orientada por José Mourinho – e na qual Tiago Pinto é diretor-geral – procura uma avançado para ocupar a vaga que se prepara para ficar em aberto com a saída de Dzeko. O goleador é apontado com insistência ao Inter Milão e Mourinho já pediu celeridade no encontrar de uma nova opção para a frente de ataque.