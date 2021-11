Empresário de Darwin em Madrid para tratar do futuro

O representante de Darwin Núñez, Edgardo Lasalvia, está em Madrid para tratar o futuro do jogador, adiantou a SIC e confirmou. O empresário uruguaio chegou à capital espanhola esta terça-feira e tem reuniões agendadas, ao que foi possível apurar. Real e Atlético são dois dos clubes interessados no avançado das águias.Lasalvia também já esteve em Lisboa, para se encontrar com Rui Costa e dar a conhecer as sondagens de que tem sido alvo. Certo é que a SAD das águias não está recetiva a abrir mão do internacional uruguaio, de 22 anos, em janeiro. Contratação mais cara da história do Benfica, Darwin tem contrato até 2025 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.Darwin tem estado no radar dos endinheirados clubes europeus, que voltaram a posicionar-se depois do bis que assinou no triunfo (3-0) frente ao Barcelona, no Estádio da Luz, a 29 de setembro, no desafio da segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões. Hoje, o camisola 9 das águias vai começar no banco, cedendo o lugar ao ucraniano Yaremchuk.