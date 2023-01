Empresário de Enzo desativa comentários da publicação sobre a passagem de ano

Depois de dezenas de reações reprovadoras, em português, o empresário de Enzo Fernández acabou por desativar os comentários na publicação que fez relacionada com a passagem de ano. Uriel Pérez divulgou imagens, na madrugada de domingo, em que surgia na companhia do médio do Benfica, confirmando o que o nosso jornal avançou em primeira mão no sábado."Que lindo dizer adeus a 2022 e começar 2023 desta maneira! Feliz ano para todos e sempre positivos, sempre em frente", pode ler-se no post, que havia até merecido uma resposta de Enzo. "Gosto muito de ti, amigo", respondeu o médio argentino, comentário que já não está visível.

View this post on Instagram A post shared by Uriel Perez (@9urielperez)