Empresário de Enzo Fernández partilha fotografias com o médio em Buenos Aires

Uriel Pérez, empresário de Enzo Fernández, partilhou esta segunda-feira nas redes sociais uma imagem onde aparece ao lado do médio do Benfica, numa publicação relacionada com a viagem do jogador à Argentina na passagem de ano, cenário que"Que lindo dizer adeus a 2022 e começar 2023 desta maneira! Feliz ano para todos e sempre positivos daqui para a frente", escreveu Uriel, numa sequência de imagens em Buenos Aires.O médio do Benfica, passado poucos minutos, respondeu à publicação. "Gosto muito de ti, amigo!", atirou Enzo, que de seguida recebeu uma mensagem de agradecimento do empresário: "Gosto muito de ti! Obrigado a ti e à tua família por partilharem estes momentos comigo", referiu Uriel.A situação, refira-se, tem gerado algum desconforto entre os responsáveis das águias, uma vez que a equipa treina esta manhã e o argentino terá de se apresentar no Benfica Campus para evitar consequências.