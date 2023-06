Empresário de Gilberto assume: «Existe sempre a possibilidade de um retorno ao Brasil»

Com contrato com o Benfica até 2025, Gilberto tem o futuro nas águias em dúvida - especialmente por ter passado a ser segunda opção - e o empresário do jogador brasileiro, de 30 anos, assume que a possibilidade de um regresso ao Brasil está sempre em cima da mesa. À TNT Sports, o agente que gere a carreira do lateral confirma a existência de abordagens no mercado de inverno, mas lembra que o clube da Luz nunca aceitou uma transferência."Alguns clubes do Brasil demonstraram interesse concreto no Gilberto durante a última temporada europeia, porém o Benfica foi irredutível e não aceitou negociar na ocasião. Essas equipas continuam a monitorizar o jogador e, em caso de avanço, a situação será levada aos dirigentes portugueses novamente. Existe sempre a possibilidade de um retorno ao Brasil. Estamos constantemente a procurar o melhor para o atleta e, portanto, nenhum cenário está descartado", assumiu Alan Espinosa, à TNT Sports.