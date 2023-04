Empresário de Giménez na Holanda para discutir futuro do avançado pretendido pelo Benfica

Christian Giménez, pai e empresário de Santiago Giménez, vai viajar em breve para a Holanda, de forma a reunir-se com os responsáveis do Feyenoord para discutir o futuro do avançado pretendido pelo Benfica. De acordo com a ESPN, a viagem decorrerá nos próximos dias e a ideia de 'Chaco' passa por estabelecer desde já condições para a continuidade do seu filho no clube de Roterdão perante o interesse de vários clubes internacionais.Por outro lado, pese embora esse interesse já revelado de equipas como Manchester United, Atlético Madrid, Benfica ou Sevilla, a ESPN revela que até ao momento nenhum clube abordou os representantes do jogador de forma direta. Isso faz com que, segundo a mesma emissora, a permanência no Feyenoord seja vista, por agora, como a opção mais viável para o futuro imediato do jogador de 22 anos.Lembre-se que Giménez tem sido um dos elementos em destaque no Feyenoord esta temporada, contando até agora com 12 golos em 28 partidas na Eredivisie, prova na qual a equipa de Roterdão está bem encaminhada para ser campeã.