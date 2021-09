Empresário de Lázaro assume: «Benfica foi uma escolha mais do que acertada»

Cedido até final da época para Inter Milão, Valentino Lázaro encara a passagem pelo Benfica como uma oportunidade para se afirmar e mostrar finalmente o seu futebol num grande palco internacional. Pelo menos foi isso que garantiu esta segunda-feira, ao site italiano 'FC Inter News', o empresário Max Hagmayr, numa entrevista na qual assumiu que o austríaco tinha outros interessados, mas que a opção Benfica foi a mais certeira.





"Não foi fácil. Havia outros dois clubes interessados, para lá do Borussia Dortmund. Ponderámos e quisemos tomar a melhor decisão para o Tino: ele queria jogar, de preferência numa equipa de Liga dos Campeões, para provar novamente a sua qualidade. Diria que o Benfica foi uma escolha mais do que acertada", disse o agente do austríaco, numa entrevista na qual explicou que o empréstimo ao Benfica é sem qualquer opção de compra."O Inter é um clube de topo, mas o mesmo se aplica ao Benfica. Vai jogar numa liga competitiva e na Liga dos Campeões. Por isso está tudo bem. Vamos manter-nos positivos. O Tino vai fazer tudo para jogar e dar o seu melhor. O Benfica segue-o desde que tem 16, 17 anos... Já o tinham tentando garantir por empréstimo na época passada, por isso certamente que há um 'feeling' comum", acrescentou.