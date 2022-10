Empresário de Rafa e o futuro do jogador no Benfica: «Se está feliz, nós também estamos»

António Araújo, empresário de Rafa, abordou o futuro do jogador no Benfica, em entrevista à 'Antena 1', frisando que "se o Rafa está feliz, nós felizes estamos"."Se houver um clube que esteja interessado no Rafa tem duas coisas a fazer: fazer uma proposta ao Benfica, que satisfaça o clube e fazer uma proposta ao jogador que também o satisfaça. Em futebol tudo é possível", apontou o empresário do avançado português, que elogiou a decisão de Roger Schmidt quanto ao posicionamento do jogador em campo."Foi este técnico que conseguiu ver onde o Rafa se sente mais feliz e realizado", referiu António Araújo, que não se quis pronunciar acerca da renúncia de Rafa à Seleção Nacional.