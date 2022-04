O empresário Volker Struth, que gere a carreira de Julian Weigl, Toni Kroos ou Timo Werner, esteve por estes dias em Itália reunido com Juventus, AC Milan e Atalanta, em reuniões que segundo a imprensa italiana tiveram, entre outros, como tema o médio do Benfica. Struth nem escondeu o jogo e até partilhou fotos dos três momentos nas suas redes sociais.De acordo com o Corriere dello Sport, Weigl é mesmo o nome que está no topo da lista do AC Milan, pelo que esta visita poderá servir para proximar as duas partes. O alemão, refira-se, é visto nos rossoneri como o substituto natural de Franck Kessié, em final de contrato e de saída para o Barcelona.Já o Calciomercato dá conta da visita, lembra o interesse também da Juventus no médio encarnado e adianta que a formação da Luz estará a pedir qualquer coisa como 40 milhões de euros pelo alemão, que chegou ao Benfica em 2020 por 20 milhões de euros.