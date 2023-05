Empresário fala de interesse do Benfica em Diego Valdés mas revela: «Não é o único»

Médio que tem estado em evidência nos mexicanos América, o chileno Diego Valdés foi esta terça-feira colocado na rota do Benfica por Gastón González, o empresário que gere a carreira do jogador de 29 anos. De acordo com o agente, Valdés é um jogador alvo de bastante assédio, muito por culpa dos bons registos desta época, com 6 golos em 16 partidas disputados no atual torneio Clausura."Há muitos rumores em torno do Diego, mas queremos ser cautelosos porque a prioridade dele passa por ser campeão com o América. Está focado nisso. Tem feito uma grande temporada, o que faz com que chame a atenção de clubes do estrangeiro", começou por comentar o empresário, falando depois sobre o interesse das águias."É um dos clubes que está a seguir o Diego, mas não é o único. Esta é uma fase de muito assédio, de muito acompanhamento e a Liguilla [de definição do título mexicano] que vem agora também será fundamental. Estou em Espanha e aqui ficarei por praticamente um mês. É precisamente daqui que surgem a maior parte das abordagens pelo Diego", referiu o agente, que por outro lado recordou que o jogador tem mais um ano e meio de contrato com o América.