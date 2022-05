Empréstimo obrigacionista do Benfica sobe para 60 M€

A SAD do Benfica decidiu hoje aumentar para 60 milhões de euros o empréstimo obrigacionista, cuja oferta de subscrição arrancou a 16 de maio e termina sexta-feira. Os encarnados já tinham previsto subir o valor, por forma a responder à procura dos investidores."Informa-se que a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD decidiu em 23 de maio de 2022 aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado 'Benfica SAD 2022-2025' (...) para até 12.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €60.000.000", pode ler-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.A SAD explicou que o "parecer favorável do Conselho Fiscal" foi emitido na passada sexta-feira e que o encaixe líquido da operação (...) ascenderá a um valor estimado de €57.822.905", após "a dedução das comissões e dos custos".No mesmo documento, os encarnados acrescentaram na secção relativa a outras informações sobre jogadores e treinador que, "a 18 de maio de 2022, o Emitente comunicou que chegou a acordo final com Roger Schmidt, que assumirá as funções de treinador da equipa principal de futebol nas épocas 2022/2023 e 2023/2024".