Empurrão e dedo em riste: jovem António Silva fez frente ao experiente Bonucci

O primeiro golo do Benfica, apontado por João Mário, originou uma pequena confusão entre jogadores. Os festejos do médio do Benfica não terão agradado a Bonucci, experiente jogador da Juventus, que fez questão de dirigir-se aos adversários. O jovem António Silva, de 18 anos, não se assustou perante o experiente italiano e confrontou-o.