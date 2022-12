Emre Can foi apontado ao Benfica mas não interessa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O portal ‘La Gazetta Express’ apontou ontem Emre Can ao Benfica já a partir de janeiro. O internacional alemão, de 28 anos, tem tido uma utilização intermitente no Borussia Dortmund e até já poderia ter saído no último verão, algo que não sucedeu devido à ausência de interessados.

Segundo a mesma fonte, Can teria já recebido uma proposta de empréstimo por parte das águias, que incluiria uma opção de compra. O médio-defensivo campeão em Itália pela Juventus chegou a Dortmund em 2019/20, no momento em que Julian Weigl se transferiu para a Luz, mas tem perdido influência e espaço de manobra com o passar dos anos.

Ao que Record apurou, Emre Can não está nos planos dos encarnados pois não encaixa no perfil definido pela SAD.