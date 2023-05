Enes Ünal é alvo do Benfica para o ataque

Enes Ünal, avançado do Getafe, é alvo do Benfica para o ataque, sabe. Os internacional turco é desejado pelos encarnados para substituir Gonçalo Ramos, caso odeseja transferido no final da temporada.Ainda sem ter renovado contrato, o avançado algarvio, de 21 anos, tem interessados, sobretudo em Inglaterra, com o Manchester United de Ten Hag à cabeça. A SAD tem resistido à saída de Ramos, mas não deve conseguir segurá-lo no verão, depois de uma temporada marcada pela estreia na Seleção A e participação no Mundial, além de se destacar como artilheiro da Liga Bwin.Há muito que os encarnados têm preparado a saída goleador. Santiago Giménez, internacional mexicano do Feyernoord está na lista, mas é caro. Ünal, de 26 anos, é uma solução mais barata. Com contrato até 2025, está avaliado pelo 'Transfermarkt' em 25 milhões de euros. Desde 2017 em Espanha, cumpre a terceira temporada no Getafe, somando 15 golos (menos um do que em 2021/22) e cinco assistências.Formado no Bursaspor, o avançado, de 1,87 metros e 77 quilos, foi contratado pelo Manchester City em 2015, embora nunca tendo jogado pelo clube inglês. O campeão inglês emprestou-o a Genk (Bélgica), Twente (Holanda) e Levante (Espanha), estabilizando no Gatafe, onde na temporada passada foi eleito pelos adeptos jogador do ano do clube.Com percurso nas várias seleções jovens da Turquia, conta 3 golos em 32 jogos pela equipa principal.(notícia atualizada)