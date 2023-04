Entrada de criança no relvado após Benfica-Estoril vale multa à SAD e ao diretor de campo das águias

A SAD do Benfica e ainda Alexandre Carvalheiro, diretor de campo das águias, foram multados pelo Conselho de Disciplina da FPF em 640 euros e 230 euros, respetivamente. Tudo isto devido ao facto de uma criança, afeta ao clube da Luz, ter entrado em campo para pedir a camisola a um jogador dos encarnados, conforme foi descrito no relatório do delegado do jogo."Após o final da partida entrou em campo uma criança adepta da equipa visitada, SLB, proveniente da Bancada Poente, Setor 29, que se dirigiu aos jogadores dessa mesma equipa para pedir uma camisola, melhor identificada pela camisola que envergava. Foi retirado por um ARD", pode ler-se no mapa de castigos divulgado esta quinta-feira.