Entradas para o Benfica-Santa Clara já atingiram os 474€

Sempre que a procura excede a oferta, os preços disparam. Esta regra básica da economia aplica-se também ao futebol, sendo habitual ver preços bastante inflacionados no mercado paralelo. Ora, o Benfica-Santa Clara do próximo sábado à tarde não foge à regra e há quem esteja a lucrar com a vontade dos adeptos das águias em estar presentes no último jogo da época, sempre com a ideia de festejar o 38 como pano de fundo. Uma rápida pesquisa ontem à tarde – poucas horas depois de a bilheteira ter esgotado temporariamente – nos sites especializados na revenda de bilhetes para espectáculos permite constatar que já foram vendidas entradas a... 474€.Recorde-se que o bilhete mais caro custava 75€, ou seja, na denominada ‘candonga’ já valia ontem seis vezes mais. Algo a que a ASAE promete estar atenta.

Ninguém quer perder o jogo entre o Benfica e o Santa Clara, que pode ser de festa para os encarnados que procuram garantir o 38º título. Por isso, houve muitos sócios que se dirigiram para o Estádio da Luz a fim de ficar nos primeiros lugares da fila da bilheteira. Como foi possível perceber, os primeiros chegaram perto da 1h30 e só compraram bilhete quase nove horas depois uma vez que a venda só arrancou às 10h00. Em menos de duas horas e meia, os ingressos esgotaram temporariamente tal foi a procura.

A venda, recorde-se, é exclusiva a sócios com inscrição efetivada até 17 de maio e com as quotas em dia. O primeiro bilhete foi vendido às 10h04 e quem se encontrava por perto soltou um grito, ritual que se repetiu sempre que alguém conseguia uma entrada para o jogo que pode valer a vitória no campeonato, quatro anos depois do sucesso da equipa comandada, na altura, por Bruno Lage. Curiosamente, também diante do Santa Clara.

Durante a madrugada, a fila foi aumentando, com os adeptos a desafiarem o frio e a chuva. Chegaram preferencialmente em grupo, levando mesas e cadeiras, mas também comida de forma a enfrentar uma espera que ia ser longa. Outros recorreram às cadeiras de esplanadas do complexo do Benfica para descansarem as pernas. Quando as bilheteiras abriram, pelas 10h00, já a fila circundava o estádio, como testemunhou a equipa de Record.

As horas foram passadas à conversa e quem tentou enganar os outros, passando à frente, era de imediato‘apanhado’ e recambiado para a cauda da fila. O sistema de venda de bilhetes ainda foi abaixo, mas rapidamente recuperou para alívio dos presentes. Quem tentou comprar bilhete através do site ou plataformas eletrónicas, chegou a esperar mais de uma hora até que chegasse a sua vez, havendo muitos que nem sequer conseguiram uma oportunidade pois não superaram a fase de lista de espera.

Os detentores de Red Pass podem optar por vender o seu lugar, sendo que esses bilhetes serão disponibilizados aos sócios amanhã, a partir das 10h, nos locais de venda oficiais do clube. *