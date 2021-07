há 8 min 20:59

O discurso de apresentação sem citar Vieira: "Não foi excluído do Benfica"

Discurso sem citar Vieira



"Compreendo que para muitos faça sentido, mas Vieira não foi excluído do Benfica, porque isso nunca será feito. A história dar-lhe-á os seus méritos. Mas naquele momento, e como ninguém está acima do Benfica, foi defender o clube de forma intransigente. Estávamos no Empréstimo Obrigacionista, a negociar com jogadores, e não o referir não era para excluí-lo mas para mostrar que não havia um vazio de presidências. Não houve intenção de excluir Vieira."