Enzo ainda não consta da lista de inscritos pelo Chelsea no site da Premier League

O nome de Enzo Fernández não consta ainda da lista de inscritos pelo Chelsea no site da Premier League. Na última atualização feita pelo organismo, às 1h50, o internacional argentino ainda não estava entre o lote de reforços que o clube londrino contratou no mercado de janeiro.Recorde-se que o Benfica oficializou a venda do médio aos blues já depois da meia-noite, num comunicado enviado à CMVM. Entretanto, o Chelsea ainda não oficializou a compra de Enzo em nenhuma das suas plataformas, ainda que no seu perfil do Twitter tenha agora a bandeira da Argentina e o troféu de campeão do Mundo, no que pode ser encarado como uma referência a Enzo.