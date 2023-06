Enzo ainda protagonista: Episódio da série ‘Eu amo o Benfica’

O argentino Enzo Fernández foi o protagonista do episódio 4 da série ‘Eu amo o Benfica’, que passa em revista momentos marcantes da época que culminou no 38º título dos encarnados. Desde a apresentação, em que garantiu a Rui Costa e Roger Schmidt estar preparado para jogar logo no fim-de-semana seguinte, à novela que terminou com a saída para o Chelsea no último dia do mercado de inverno, o campeão do Mundo foi a figura do episódio intitulado ‘E quem é o Enzo?’.

Já que falamos do Mundial, antes da pausa na Liga Rui Costa deixou uma mensagem clara em Barcelos. "Os que ficam temos trabalho para fazer. Parabéns a todos, excelente trabalho! E que venha o campeonato outra vez para sermos campeões", frisou o presidente. A derrota (0-3) em Braga abalou o grupo, como foi percetível antes da receção ao Portimonense. "Perder dois jogos seguidos jamais! Jogamos em casa. Bora", referiu João Mário, que se queixou em Arouca. "Nunca tinha sentido tanto frio, nem quando joguei na Rússia", referiu o médio.