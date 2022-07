Enzo: «Benfica é uma grande porta para a Europa e um trampolim para crescer num clube ainda maior»

Enzo Fernández falou aos meios de comunicação argentinos antes de partir rumo a Portugal para assinar contrato com o Benfica. Em declarações aos jornalistas, no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, o médio do River Plate falou sobre a saída dos millonarios, a despedida no Monumental e ainda sobre o seu futuro de águia ao peito.



Como estás a viver este momento?

"Estou a desfrutar, é o meu último dia aqui na Argentina por isso vim com a minha família. A verdade é que é um momento com o qual sempre sonhei, jogar na Europa. O Benfica deu-me a oportunidade e agora quero aproveitá-la ao máximo.

Despedida no Monumental

"Desfrutei o meu último dia no Monumental, todos deram-me carinho e despediram-se de mim. Deixo aqui um agradecimento público à equipa técnica, aos meus companheiros e a toda a gente que me apoiou. Foram 16 anos, o River sempre me deu tudo. Feliz por ter conseguido dois títulos com o grupo. Agradecer a toda a gente que me ajudou nesta caminhada, que foi difícil, mas ficam-me muitos valores que aprendi juntamente com os meus companheiros."

River perde jogadores-chave

"Sim, é verdade. Com o tempo, o River foi perdendo alguns jogadores-chave. Mas agora é seguir em frente. Que venham novos jogadores, que ajudem que lhes deem a oportunidade em demonstrar todo o seu potencial. Fico-me com o que conseguimos o ano passado, creio que fizemos um grande ano. A verdade é que cheguei em junho e depois saí como campeão. Treinei muito para superar-me e fico-me com essa memória."



Contactos com o Benfica

"O Benfica deu-me a oportunidade agora e creio que é uma boa oportunidade e aproveitá-la. Vou demonstrar todo o meu potencial na Europa, da mesma forma que fiz no River. Quando o Benfica me contactou, sabia que esta era uma porta grande que me iam abrir uma grande porta para a Europa e servir de trampolim e crescer num clube ainda maior [que o Benfica]."

Seleção da Argentina

"A verdade é que eu não sei. Terá de ser o selecionador a decidir. Eu vou dar tudo o que eu puder e tiver."