Enzo cada vez mais longe da saída: Benfica só vende pela cláusula e Chelsea recusa dar 120 M€

Enzo Fernández está cada vez mais longe de se tornar jogador do Chelsea. Num volte-face, o Chelsea recusa pagar a cláusula de rescisão do internacional argentino e o Benfica, por sua vez, rejeita vender abaixo desse valor.Nesta altura, a posição do Benfica é simples. Ou o Chelsea se chega à frente com os 120 M€ a pronto ou médio fica na Luz, apurouPerante este cenário, a SAD dos encarnados também está desiludida com a postura do Chelsea, sentindo que os responsáveis do emblema londrino faltaram à palavra.Recorde-se que, ainda antes do natal, os ingleses avançaram com uma proposta acima dos 120 M€, que na altura foi recusada. Entretanto, o Chelsea recuou. A oferta atual dos londrinos até está próxima do valor da cláusula de rescisão, mas o Benfica não gostou deste recuo e recusa a venda.