Enzo com o plantel no Algarve

Enzo Fernández junta-se hoje aos encarnados no Algarve. O plantel realiza o último treino em solo inglês na manhã de hoje, viajando após o almoço. A chegada ao sul do país está prevista para perto das 19 horas. Será aí que o argentino vai conhecer colegas e equipa técnica. De resto, o médio argentino fez ontem os habituais testes físicos e exames médicos e é hoje apresentado de forma oficial como reforço dos encarnados.O Benfica, recorde-se, defronta amanhã o Nice e no domingo o Fulham, faltando saber se Enzo já cumprirá alguns minutos.