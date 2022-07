Enzo despede-se dos adeptos do River Plate no Monumental antes de rumar ao Benfica

A todos los que me preguntan: Enzo Fernandez hoy va a ver #River y Godoy Cruz, a despedirse del plantel. Mañana viaja a Lisboa, firma y despues se va a Inglaterra a hacer la pretemporada con el #Benfica. July 10, 2022

Enzo Fernández vai assistir ao encontro entre River Plate e Godoy Cruz, que se realiza na madrugada desta segunda-feira (00:30 horas), antes de viajar para assinar pelo Benfica. O médio argentino, que não figura entre as opções do técnico Marcelo Gallardo para o duelo da 7.ª jornada do campeonato, quer despedir-se dos companheiros de equipa e dos adeptos do River no El Monumental Núñez, segundo informa este domingo o jornalista Sebastián Srur, da Radio Continental.