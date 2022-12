Enzo: «Estou focado no Benfica. Sexta-feira há um jogo importante»

Durante a homenagem que lhe foi prestada em San Martín, cidade que o viu nascer e crescer até se mudar para a Europa, Enzo Fernández garantiu que só pensa no Benfica, quando questionado sobre a proposta de 100 milhões de euros que as águias receberam, e recusaram. "Não sei de nada. Quem se encarrega desses assuntos é o meu empresário. Estou focado no Benfica, temos um jogo importante nos próximos dias", atirou o benfiquista.Para além do camisola 13 dos encarnados, que foi distinguido como o melhor jogador jovem do Mundial do Qatar, também Exequiel Palacios foi homenageado nos subúrbios de Buenos Aires. Na celebração, estiveram cerca de 10 mil pessoas, entre as quais muitas crianças. "Estou muito emocionado. Ver a todas as crianças que vieram... Que lutem por aquilo que mais desejam, mas que estudem que é o mais importante. Agradeço a todos pelo carinho", disse ainda Enzo.