Enzo Fernández falhou os dois treinos de hoje no Seixal

O médio Enzo Fernández não compareceu aos dois treinos que o plantel do Benfica realizou esta segunda-feira no Seixal, infringindo assim o regulamento disciplinar interno dos encarnados.O internacional argentino incorre assim numa pesada penalização por falhar um dia de trabalho, isto depois de ter viajado para o seu país após o jogo em Braga de forma a passar o Ano Novo junto da sua família, em Buenos Aires, sem ter a necessária autorização do clube.Ao que apurámos, o Benfica fez um ultimato ao jogador para se apresentar de imediato ao trabalho no Seixal.