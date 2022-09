Enzo feliz na seleção argentina

Enzo Fernández atravessa um bom momento na carreira e as exibições no Benfica abriram as portas da seleção da Argentina, procurando a estreia frente às Honduras, no sábado. “Feliz de estar cá”, escreveu o médio no Instagram, ilustrando a publicação com três fotografias.

Uma mensagem que mereceu a atenção de Chiquinho, Weigl (apesar de ter saído dos encarnados mantém-se atento ao percurso dos antigos companheiros) e de Otamendi, que tem sido a sua sombra em Miami, onde a seleção está concentrada. Curiosamente, muitos comentários foram dirigidos ao central no sentido de saber se vai regressar ao Boca em janeiro, sendo que não respondeu.