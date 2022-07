Enzo Fernández à partida para Lisboa: «Voltarei para ganhar a Libertadores»

Enzo Fernández despediu-se do River Plate, antes de viajar para Portugal e juntar-se ao Benfica. "Foram 16 anos no clube. Aprendi muitos valores. Guardo momentos especiais e o carinho dos adeptos", afirmou o médio, de 21 anos, em declarações aos jornalistas, no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires.Adepto do River Plate, Enzo lembrou: "Sempre sonhei em ser ovacionado no Monumental." Campeão argentino em 2021, o futebolista contratado pelo Benfica vem para a Europa com um amargo de boca. Foi duro perder com o Vélez, mas sei que voltarei para ganhar a Libertadores."