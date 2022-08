Enzo Fernández abdicou de 1,5 milhões de euros em prol do River Plate

Para lá de ter dado a conhecer contornos até agora ainda desconhecidos da transferências de Enzo Fernández para o Benfica, a direção do River Plate revelou ainda que o médio decidiu abdicar dos 15% que tinha direito do valor total da transferência, deixando essa verba nos cofres do clube argentino. Ao todo, tendo em conta que a transferência se fez por 10 milhões de euros, Enzo 'ofereceu' ao seu antigo clube 1,5 milhões de euros.Este gesto, refira-se, está a ser bastante elogiado e destacado pela imprensa argentina, mas principalmente no seio da falange de apoio do clube de Buenos Aires, que o encara como uma prova de carinho e reconhecimento para o clube que o catapultou para o futebol europeu.