Enzo Fernández aborda saída do Benfica e garante: «Nunca faltei a um treino»

Enzo Fernández abordou esta sexta-feira pela primeira vez, pelo menos de forma direta, o processo de saída do Benfica, assegurando que nunca faltou a um treino das águias, mesmo nos momentos em que havia alguma desacordo entre as partes. Por outro lado, o argentino desvaloriza os 121 milhões pagos pelo Chelsea pela sua contratação e garante que o seu trabalho é simplesmente jogar."O valor pago por mim não tem nada a ver comigo. O meu trabalho é entrar em campo e dar o meu melhor sempre. São apenas três anos de carreira profissional. Muita coisa aconteceu num curto espaço de tempo. Ainda me sinto numa curva de aprendizagem", confessou o argentino, numa entrevista ao 'The Times' na qual abordou também a sua saída do Benfica."O Chelsea foi a equipa que deu tudo para me contratar. Mostraram interesse em mim através do meu agente ainda antes do Mundial. Fiquei muito contente por ter a confiança de um clube como o Chelsea. [O último dia de mercado] foi stressante. Os nervos eram cada vez maiores assim que se aproximavam as horas finais. Tentei manter-me calmo e focar-me no meu futebol. Estava a treinar e jogar sempre que podia, mas as últimas horas foram um pouco agitadas".Ainda assim, Enzo deixa uma garantia. "Muita coisa foi filtrada para a imprensa que talvez não fosse verdadeiramente aquilo que estava a acontecer. Posso garantir que nunca faltei a qualquer sessão de treino. Sabia que as negociações estavam em marcha entre os clubes. Apenas me deixei levar, mantive a minha cabeça baixa e continuei a treinar", garantiu.