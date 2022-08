Enzo Fernández agradece a Gonçalo Ramos pela assistência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enzo Fernández utilizou as redes sociais para agradecer a Gonçalo Ramos pela assistência na vitória frente ao Midtjylland, por 3-1, na Dinamarca.O argentino, autor do golo inaugural, partilhou uma foto com o avançado e deixou uma curta descrição, em espanhol. "Gracias, bro [obrigado, irmão]", escreveu o jogador na rede social Instagram.O médio, de resto, manteve a série goleadora. Marcou um golo em cada um dos três jogos oficiais que realizou de águia ao peito.