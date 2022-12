Enzo Fernández anuncia regresso à Argentina e gera a confusão

De acordo com o que foi possível apurar, os responsáveis benfiquistas foram apanhados de surpresa com estas declarações, uma vez que não está previsto o plantel ter dias de férias suficientes que permitam fazer uma viagem de ida e volta à Argentina. Até porque depois do jogo com os minhotos, dia 6 de janeiro há um duelo com o Portimonense que começa a ser preparado nos primeiros dias de janeiro. Apesar disso, Record sabe que esse regresso está nos planos do jogador.

Enzo Fernández anunciou segunda-feira que, depois do jogo com o Sp. Braga, na sexta-feira, irá regressar à Argentina para "estar com a família no Ano Novo", algo que o Benfica não confirma.