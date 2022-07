Enzo Fernández: «Benfica sempre foi a primeira opção entre tantas que tive»

Enzo Fernández foi esta quinta-feira apresentado como reforço do Benfica até junho de 2027 e falou pela primeira vez como jogador das águias."Estou muito feliz por estar aqui. O Benfica sempre foi a primeira opção entre tantas que tive. Chego a um clube cheio de história e prestígio. Vou preparar-me da melhor maneira para ganharmos muita coisa juntos", começou por dizer à BTV."Sim, ser campeão e ganhar muitas coisas juntos é um objetivo que tenho.""Tenho uma visão de jogo boa, bom passe, boa circulação de bola e acho que isso é o que posso acrescentar à equipa.""Disseram-me que é um clube muito grande, com muita história e para eu aproveitar para evoluir e aprender porque o Benfica é um clube com muita ambição.""É um número de que gosto, com o qual me identifico muito e sei, pela história do clube, que o Eusébio também o usou e agora é trabalhar para fazer o melhor possível.""Mostraram-me muito o seu carinho e quero agradecer publicamente a todos os que me mandaram mensagens e me apoiaram espero vê-los em breve no Estádio da Luz.""Vou trabalhar com o grupo para alcançarmos todos os objectivos definidos pelo clube."