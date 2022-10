Enzo Fernández: «Concentração é primordial»

Enzo Fernández não tem dúvidas de que o principal ingrediente na receita que o Benfica está a preparar para tentar ultrapassar os franceses é a "concentração". "É primordial! Também é importante a atitude, a vontade, o acreditarmos na equipa e nos companheiros. Formamos um grupo espetacular, com uma energia muito boa", afirmou o médio, de 21 anos, abordando o futuro.

"Estou bem aqui. Estou bastante feliz e espero ficar muito tempo. Estou a aproveitar o dia a dia com os meus companheiros e estamos a fazer as coisas muito bem. Estou muito feliz por estar no Benfica", afirmou à CNN. Apesar de perceber que seja dado favoritismo aos franceses, o argentino espera que seja a terceira vitória na Champions, torcendo o nariz ao empate. "Será um grande jogo, de 50/50, ainda que as pessoas possam dar algum favoritismo ao nosso adversário. Vamos dar tudo e jogar com o plano que temos pensado. Queremos ganhar e vamos fazer de tudo para consegui-lo. Estamos a preparar a partida da melhor maneira para alcançarmos os três pontos. Faremos o melhor", sublinhou o jogador, que se estreou em setembro pela seleção da Argentina. "Cumpri um sonho de menino. Foi um momento muito feliz da minha vida", frisou.

Depois de ter partilhado balneário com Messi, Enzo volta a cruzar-se hoje com 'La Pulga' e confessou, à CNN, que espera ficar com uma recordação. "É um privilégio enorme que ele me tenha elogiado. Cumpri uma missão. Espero que me dê a camisola", revelou.



Rasgados elogios por parte do técnico



Para além de Messi, que deixou elogios ao jogador das águias após a estreia com a albiceleste, também Roger Schmidt não se poupa quando convidado a falar sobre Enzo Fernández. "Chegou ao Benfica, treinou uma vez com o grupo e jogou logo no primeiro particular. Mostrou-se sem problemas. É um futebolista completo, muito bom na sua posição, com bom posicionamento em campo e criativo a jogar para a frente. É jovem, mas consegue pautar os ritmos do jogo", frisou o alemão durante a conferência.