Enzo Fernández deixa mensagem aos adeptos do Benfica

Enzo Fernández publicou ontem, nas redes sociais, uma mensagem de agradecimento aos adeptos do Benfica na sequência do dérbi com o Sporting, no domingo (2-2) , e da homenagem de que foi alvo na Luz."Queria agradecer a todos os adeptos pela homenagem que recebi ontem em nossa casa e também pelo apoio do início ao fim! Infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos, mas é seguir a lutar pelos nossos objetivos! Vamos Benfica!!", pode ler-se na publicação no Instagram que recebeu prontamente dezenas de comentários. "És um craque", escreveu Grimaldo.Além dos comentários de benfiquistas, o post do médio tem várias mensagens de adeptos ingleses a 'chamarem' o argentino para o Chelsea, isto depois de o jogador ter sido dado (quase) como certo nos blues, um negócio que ficou em 'banho Maria'















