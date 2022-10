Enzo Fernández e o jogo com o PSG: «Se um empate seria bom? Não, queremos ganhar»

Enzo Fernández fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o PSG, da 3.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões (amanhã, 20 horas, na Luz)."Sinto-me muito bem. Quando voltei da seleção senti cansaço, mas recuperei. Amanha será 50/50. O favorito será o PSG, mas faremos de tudo para conseguir a vitória"."Foi um momento muito feliz da minha vida. Cumpri um sonho de menino, sempre sonhamos em jogar pela nossa seleção. Estou muito feliz""Acho que melhorei muito no Benfica. Cometi muitas faltas, mas irei preparar-me da melhor maneira"."Concentração, atitude e vontade, acreditarmos em nos próprios. Formámos um grupo espetacular, há uma energia positiva. Iremos querer ganhar, que os adeptos nos acompanhem da melhor maneira. Vamos fazer o melhor possível para conseguirmos a vitória"."Não sei, acredito que sim. Precisamos de mais confiança em nós. Acho que conseguiremos os três pontos muitos importantes"."Não, queremos ganhar. Vamos fazer tudo. Estamos a preparar o jogo da melhor maneira para conseguirmos os três pontos".