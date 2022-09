Enzo Fernández precisou de pouco tempo para se impôr na equipa do Benfica. O médio contratado ao River Plate ganhou rapidamente a titularidade e as exibições pelas águias também não passaram ao lado dos treinadores da Liga Bwin, que votaram no argentino para melhor médio de agosto na competição."Obrigado a todos os que votaram em mim para vencer este prémio. A verdade é que significa muito para mim", pode ler-se nas declarações transcritas no site da Liga Portugal.Enzo somou 28,47% dos votos e levou a melhor sobre o companheiro de equipa João Mário, com 22,92%, e de Al Musrati (Sp. Braga), com 9,03% dos votos.Também Roger Schmidt, treinador do Benfica, recebeu o galardão de melhor treinador do mês de agosto, mas não proferiu qualquer declaração.