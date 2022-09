Enzo Fernández e Otamendi chegam ao Seixal: Schmidt já tem todos os internacionais em casa

Os argentinos Enzo Fernández e Otamendi chegaram esta manhã ao Seixal, depois de uma longa viagem a partir dos Estados Unidos, onde a Argentina realizou dois jogos particulares, com as Honduras (3-0) e a Jamaica (3-0).Foram os últimos internacionais a apresentar-se ao trabalho no Benfica, pelo que o treinador Roger Schmidt já tem à sua disposição todos os jogadores que foram cedidos às seleções, a postos para preparar o jogo de sábado, com o V. Guimarães (20h30), no Minho.