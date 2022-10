Enzo Fernández e Otamendi na lista de pré-convocados da Argentina para o Mundial

Veja a lista na íntegra:



Guarda-redes



Emiliano Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Agustín Marchesín







Defesas



Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Germán Pezzella

Cuti Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Juan Foyth

Nehuen Pérez

Facundo Medina

Lucas Martinez Quarta

Marcos Senessi



Médios



Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Giovanni Lo Celso

Guido Rodríguez

Papu Gómez

Alexis Mac Allister

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Emiliano Buendía

Nico Dominguez

?Lucas Ocampos





Avançados



Lionel Messi

Lautaro Martínez

Angel Di María

Nicolás González

Joaquín Correa

Julián Alvarez

Paulo Dybala

Angel Correa

Thiago Almada

Gio Simeone

?Lucas Alario Recorde-se que qualquer seleção apenas poderá levar 26 futebolistas para o Qatar.Emiliano MartínezFranco ArmaniGerónimo RulliJuan MussoAgustín MarchesínNahuel MolinaGonzalo MontielGermán PezzellaCuti RomeroNicolás OtamendiLisandro MartínezMarcos AcuñaNicolás TagliaficoJuan FoythNehuen PérezFacundo MedinaLucas Martinez QuartaMarcos SenessiRodrigo De PaulLeandro ParedesGiovanni Lo CelsoGuido RodríguezPapu GómezAlexis Mac AllisterExequiel PalaciosEnzo FernándezEmiliano BuendíaNico Dominguez?Lucas OcamposLionel MessiLautaro MartínezAngel Di MaríaNicolás GonzálezJoaquín CorreaJulián AlvarezPaulo DybalaAngel CorreaThiago AlmadaGio Simeone?Lucas Alario

Há dois jogadores do Benfica mais perto do Campeonato do Mundo do Qatar, que se realiza entre novembro e dezembro. Enzo Fernández e Nicolás Otamendi figuram entre a lista de pré-convocados que o selecionador argentino, Lionel Scaloni, irá enviar à FIFA.O jornal 'Olé' revelou 40 dos 50 nomes que constam do documento enviado pelo país da América do Sul que almeja voltar a conquistar a prova, algo que lhe escapa desde 1986.Otamendi é habitual titular na defesa alviceleste. Já Enzo, reforço das águias para esta temporada, estreou-se em setembro com a camisola do país-natal, diante das Honduras.